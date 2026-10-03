Tag der Deutschen Einheit

Spitzenpolitik und Trubel: Einheitsfest in Bremen startet

Die politische Spitze Deutschlands und Tausende Besucherinnen und Besucher kommen an diesem Wochenende ins kleinste Bundesland. Zum Tag der Deutschen Einheit ist in Bremen viel los.

Das zentrale Fest zum Tag der Deutschen Einheit wird in Bremen gefeiert. Foto: Sina Schuldt/dpa
Das zentrale Fest zum Tag der Deutschen Einheit wird in Bremen gefeiert.

Bremen (dpa) - Zahlreiche hochrangige Politikerinnen und Politiker werden den Tag der Deutschen Einheit in Bremen feiern. Neben dem Bundespräsidenten, der Bundestagspräsidentin und dem Bundeskanzler haben sich Minister, Ministerinnen, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen angekündigt. 

Sie feiern mit zahlreichen weiteren geladenen Gästen einen ökumenischen Festgottesdienst im Bremer Dom. Anschließend besuchen sie den offiziellen Festakt im Konzerthaus «Die Glocke», den die Schauspielerin Katja Riemann moderiert. Da Bremen derzeit die Präsidentschaft im Bundesrat innehat, ist das zentrale Fest in der Hansestadt. Die Feierlichkeiten stehen unter dem Motto «Viele Stärken - Ein Land». 

Das Fest zum Tag der Deutschen Einheit wird groß in der Bremer Innenstadt gefeiert. Foto: Sina Schuldt/dpa
Das Fest zum Tag der Deutschen Einheit wird groß in der Bremer Innenstadt gefeiert.

Fest mit rund 800 Veranstaltungen und bekannten Bands

Bis Sonntag wird der Feiertag mit einem großen Bürgerfest gefeiert, zu dem mehr als 400.000 Menschen erwartet werden. In der Innenstadt und am Weser-Ufer sind zahlreiche Stände und Bühnen aufgebaut. Im Rahmen des Festes sind insgesamt rund 800 Veranstaltungen geplant - neben kostenlosen Konzerten auch Diskussionen, Führungen und Ausstellungen. Fahrten mit Bussen und Bahnen im Stadtgebiet und Umland sind am Wochenende umsonst. 

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Auf dem Festgelände zeigen viele Organisationen und Institutionen ihre Arbeit - darunter die Verfassungsorgane Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht. Auf der «Ländermeile» auf dem Osterdeich präsentieren sich 15 Bundesländer. Der Zwei-Städte-Staat zeigt sich als Ausrichter der Feierlichkeiten auf mehreren Flächen in der Innenstadt. Dabei geht es um Raumfahrt und Mobilität, um Wissenschaft und Innovationen, um Bremen und Bremerhaven, wie die Veranstalter mitteilten. 

Rund um den Tag der Deutschen Einheit sind zahlreiche Polizisten und Polizistinnen in Bremen unterwegs. Foto: Sina Schuldt/dpa
Rund um den Tag der Deutschen Einheit sind zahlreiche Polizisten und Polizistinnen in Bremen unterwegs.

Polizei setzt viele Beamte ein und baut Absperrungen auf 

Am Samstagabend treten die Fantastischen Vier, Flo Mega und MiA auf. Aus Sicherheitsgründen wurden für den Auftritt der Fantastischen Vier Null-Euro-Tickets vergeben. Im Rahmen der Feierlichkeiten können Besucher und Besucherinnen am Sonntag etwa den Sänger Kamrad und die Band Versengold live erleben.

Um für Sicherheit zu sorgen, sind zahlreiche Polizisten und Polizisten aus verschiedenen Bundesländern in der Stadt unterwegs. Auch die Bundespolizei ist im Einsatz - etwa an Bahnhöfen und am Flughafen Bremen. Viele Plätze und Straßen sind mit mobilen Durchfahrtssperren abgesichert, einige Bereiche werden mit Kameras überwacht.

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