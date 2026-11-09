Gedenken

Steinmeier: «Müssen uns Judenhass entgegenstellen»

In der Gedenkstätte Buchenwald nimmt der Bundespräsident am Gedenken an die Novemberpogrome 1938 teil. Er beobachtet aufkeimenden Antisemitismus – und hat eine deutliche Mahnung.

Steinmeier zeigte sich bestürzt über den aufkeimenden Antisemitismus. Foto: Martin Schutt/dpa
Steinmeier zeigte sich bestürzt über den aufkeimenden Antisemitismus.

Weimar (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angesichts vieler antisemitischer Vorfälle in Deutschland bestürzt gezeigt. «Wir müssen uns dem Judenhass entgegenstellen, ganz gleich, ob er von den politischen Rändern rechts und links, aus der Mitte der Gesellschaft oder vom Islamismus ausgeht», sagte er beim Gedenken an die Novemberpogrome 1938 in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar. Der demokratische Rechtsstaat und die Gesellschaft seien gefordert.

Es sei ein großes Geschenk, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder aufgeblüht sei, sagte Steinmeier. «Aber gerade deshalb beschämt es mich zutiefst, dass jüdische Menschen heute auf deutschen Straßen und Plätzen wieder beschimpft, bedroht, auch körperlich angegriffen werden.» Dass die Zahl antisemitischer Straftaten seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf einen Höchststand gestiegen sei und Synagogen mehr geschützt werden müssten, mache ihn «traurig, nein: wütend». 

Steinmeier sagte aber auch: «Wir haben Anlass zu hoffen. Denn unser Rechtsstaat ist fest. Er wankt nicht.» Es gebe aber ebenso Anlass, die Augen zu öffnen und die Sinne zu schärfen. 

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In der Pogromnacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten die Nazis deutschlandweit Synagogen nieder, misshandelten Jüdinnen und Juden und verwüsteten ihre Wohnungen sowie Geschäfte.

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