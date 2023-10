Steinmeier ruft Bürger zum Schutz jüdischen Lebens auf

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zum Schutz des jüdischen Lebens im Land aufgerufen. Dieser Schutz sei Staatsaufgabe, «aber er ist auch Bürgerpflicht», sagte Steinmeier am Sonntag vor Tausenden Menschen bei einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin. «Ich bitte wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht auch anzunehmen.»