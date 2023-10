Vor Neuköllner Schule israelfeindliche Flugblätter verteilt

Berlin (dpa) - Nach dem Verbot einer Demonstration vor einer Schule in Berlin-Neukölln sind dort nach Polizeiangaben israelfeindliche Flugblätter verteilt worden. Von Polizisten vor Ort seien am Mittwoch Flyer sichergestellt worden, in denen zum «Befreiungskampf» aufgerufen werde, sagte ein Polizeisprecher. Der Inhalt werde nun vom polizeilichen Staatsschutz genauer geprüft. Die Flugblätter seien von mindestens zwei Menschen verteilt worden. Nach einem Bericht des «Tagesspiegels» trugen sie den Titel «Palästina sprengt seine Ketten».