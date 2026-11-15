Präsidentenwahl 2027

Argentiniens «Kettensägen»-Präsident will wieder kandidieren

Javier Milei strebt eine zweite Amtszeit an und rühmt den wirtschaftlichen Aufschwung unter seiner Ägide. Doch die Politik des Staatschefs ist umstritten und bringt erhebliche soziale Härten mit sich.

Die Motorsäge ist ein Symbol für Mileis ultraliberale Wirtschaftspolitik. (Archivbild) Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa
Die Motorsäge ist ein Symbol für Mileis ultraliberale Wirtschaftspolitik. (Archivbild)

Buenos Aires (dpa) - Argentiniens ultraliberaler Staatschef Javier Milei will sich bei der Präsidentenwahl im nächsten Jahr um eine zweite Amtszeit bewerben. «Für alle, die daran zweifeln, dass ich mich zur Wiederwahl stellen werde: Ja, ich werde mich zur Wiederwahl stellen», sagte Milei bei der Eröffnung einer Ausstellung in einem historischen Museum hinter dem Regierungssitz in der Hauptstadt Buenos Aires.

Milei ist seit knapp drei Jahren Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas und ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. Die entscheidende Stichwahl gewann er 2023 mit dem Versprechen einer radikalen «Kettensägen-Politik». Eine medienwirksam in die Höhe gereckte Motorsäge wurde zu seinem Symbol für einen schlankeren Staatsapparat und eine deregulierte Wirtschaft.

Zwar ging die einst enorme Inflation während seiner Amtszeit nach einer Reihe von Reformen deutlich zurück und die Wirtschaft wuchs 2025 um 4,4 Prozent. Allerdings gibt es viel Kritik an den sozialen Härten, die mit Mileis marktradikaler Politik einhergehen. Zahlreiche Beamtenstellen wurden gestrichen, Subventionen gekürzt und Sozialprogramme abgewickelt. Nach einer offiziellen Statistik gilt ein Drittel der 46 Millionen Einwohner Argentiniens als arm, viele von ihnen sind auf staatliche Unterstützung angewiesen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Argentinien wieder groß machen»

Für die nächste Präsidentenwahl im Oktober 2027 sieht Milei sich selbst trotz aller Kritik in einer blendenden Ausgangsposition. «In den Hundert Jahren vor unserem Amtsantritt hatte sich Argentinien immer mehr abgeschottet, und wir sind immer ärmer geworden», sagte der 56 Jahre alte Ökonom. Nun wachse die argentinische Wirtschaft wieder. Trumps Motto «Make America Great Again» hat sich Milei auf seine Weise zu eigen gemacht, wie er erneut deutlich machte: «Wir haben jede Menge zu tun, um Argentinien wieder groß zu machen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Papst Leo fordert in Argentinien mehr Rücksicht auf Schwache
Kirchenoberhaupt auf Reisen

Papst Leo fordert in Argentinien mehr Rücksicht auf Schwache

Franziskus kehrte nach der Wahl zum Papst nie mehr in seine Heimat Argentinien zurück. Jetzt rollt Präsident Milei dessen Nachfolger den roten Teppich aus. Aber Leo XIV. findet auch kritische Worte.

09.11.2026

Wahltriumph: Milei kann Reformkurs in Argentinien fortsetzen
Wahlen

Wahltriumph: Milei kann Reformkurs in Argentinien fortsetzen

Nach ersten Erfolgen war das Reformprogramm des ultraliberalen Staatschefs zuletzt ins Stocken geraten. Mit dem Sieg bei der Zwischenwahl bekommt Milei neuen Rückenwind für seine radikale Agenda.

27.10.2025

Regierung

Milei trifft Trump: «Argentinien wieder groß machen»

Da haben sich zwei gefunden: Javier Milei und Donald Trump scheinen sich gut zu verstehen. Bei einem Treffen der Rechtskonservativen in Washington gibt es viel Lob und eine Umarmung.

25.02.2024

Argentinien

Javier Milei: Vom Rocksänger und Torwart zum Präsidenten

Der neu gewählte Staatschef Argentiniens ist ein Exzentriker. Im Wahlkampf trat der Ökonom immer wieder mit laufender Kettensäge auf. Seine wichtigsten Gefährten: Seine Schwester und seine geklonten Hunde.

20.11.2023

Wahlen

Künftiger Präsident: Milei will Argentinien umkrempeln

Der selbst ernannte «Anarchokapitalist» will Südamerikas zweitgrößte Wirtschaft radikal verändern: Er plant die Dollar-Einführung und einen sozialen Kahlschlag.

20.11.2023