Neuseeland

Attentäter von Christchurch scheitert mit Berufungsantrag

2019 griff er zwei Moscheen in Neuseeland an und erschoss 51 Menschen. Nach seiner Verurteilung will der rechte Attentäter sein Geständnis aufheben lassen. Doch das Gericht schenkt ihm keinen Glauben.

Bei dem rassistisch motivierten Anschlag in Christchurch starben 51 Menschen. (Archivbild) Foto: David Alexander/SNPA/AAP/dpa
Bei dem rassistisch motivierten Anschlag in Christchurch starben 51 Menschen. (Archivbild)

Wellington (dpa) - Der wegen eines Terroranschlags auf zwei Moscheen in Neuseeland mit 51 Todesopfern verurteilte Attentäter ist mit dem Versuch gescheitert, sein Schuldgeständnis nach sechs Jahren aufheben zu lassen. Der Antrag des heute 35 Jahre alten Rechtsextremisten sei völlig unbegründet, befand das Berufungsgericht in der Hauptstadt Wellington am Donnerstag.

Der Täter namens Brenton Tarrant hatte sich im März 2020 in allen Anklagepunkten schuldig bekannt – darunter 51-facher Mord, 40-facher versuchter Mord und Terrorismus. Für die rassistisch motivierten Taten in der Al-Noor-Moschee und im Linwood Islamic Centre in der Küstenstadt Christchurch wurde der Australier zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt.

Gericht widerspricht Darstellung des Täters

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Im Februar erklärte Tarrant vor dem Berufungsgericht, die schwierigen Haftbedingungen hätten seine psychische Verfassung damals so beeinträchtigt, dass er bei seinem Geständnis nicht rational gehandelt habe.

Brenton Tarrant hatte die Aufhebung seines Schuldgeständnisses beantragt. (Archivbild) Foto: New Zealand Court of Appeal/New Zealand Court of Appeal/AP/dpa
Brenton Tarrant hatte die Aufhebung seines Schuldgeständnisses beantragt. (Archivbild)

Das Gericht widersprach dieser Darstellung nun in einer Stellungnahme. Die Schuldbekenntnisse seien freiwillig abgegeben worden, niemand habe Tarrant gezwungen oder unter Druck gesetzt, sich schuldig zu bekennen. Die Beweislage zeige eindeutig, dass er zum Zeitpunkt seines Geständnisses nicht unter erheblichen psychischen Beeinträchtigungen infolge seiner Haft gelitten habe.

Folgenschwerster Anschlag in Neuseeland

Tarrant hatte bei dem folgenschwersten Anschlag in der jüngeren Geschichte des Pazifikstaats am 15. März 2019 zwei Moscheen attackiert angegriffen und 51 Menschen erschossen. Dutzende Opfer wurden teils lebensgefährlich verletzt.

Viele Überlebende leiden bis heute unter den Folgen, sind arbeitsunfähig, müssen mit starken Schmerzen und Traumata leben. Das Massaker übertrug der Täter per Helmkamera live im Internet.

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