Auch zu Weihnachten kein Ende des Gaza-Kriegs in Sicht

Gaza (dpa) - Der Gaza-Krieg tobt auch zu Weihnachten weiter - ein Durchbruch bei den Gesprächen über eine Waffenruhe ist trotz Berichten über Fortschritte nicht in Sicht. Eine israelische Delegation warte in Katar auf eine Antwort der islamistischen Hamas zu Details einer Einigung, «aber eine positive Antwort scheint unwahrscheinlich», zitierte die israelische Nachrichtenseite «ynet» eine Quelle. Israels Präsident Izchak Herzog erinnerte am Abend an die rund 100 Geiseln, die auch nach 444 Tagen «ohne grundlegende humanitäre Hilfe, Medikamente oder Besuche des Roten Kreuzes» weiter in Gaza gefangen gehalten würden.