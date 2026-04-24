Russischer Angriffskrieg

Ehepaar bei russischem Angriff auf Hafenstadt Odessa getötet

Erneut gerät Odessa am Schwarzen Meer unter russischen Beschuss. Ein altes Ehepaar kommt ums Leben. Für viele weitere hat der Angriff schwere Folgen.

Durch Drohneneinschläge wurden offiziellen Angaben zufolge mindestens drei Wohnhäuser in Odessa beschädigt. (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa
Durch Drohneneinschläge wurden offiziellen Angaben zufolge mindestens drei Wohnhäuser in Odessa beschädigt. (Archivbild)

Odessa (dpa) - In der ukrainischen Hafenstadt Odessa sind bei einem russischen Angriff zwei Menschen getötet worden. Es handele sich um ein Ehepaar, beide seien 75 Jahre alt gewesen, schrieb Militärverwaltungschef Serhij Lyssak bei Telegram. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden. Acht von ihnen befinden sich demnach in medizinischen Einrichtungen. Moskaus Militär habe ein Wohnviertel angegriffen, schrieb Lyssak. 

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Durch Drohneneinschläge seien mindestens drei Wohnhäuser beschädigt worden, teilte Gouverneur Oleh Kiper mit. Auch auf einem Handelsschiff habe es einen Einschlag gegeben. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht worden sei. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.

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