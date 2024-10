Harris verspricht, USA zu einen: Schluss mit Trumps «Drama»

Washington (dpa) - Im Endspurt des US-Wahlkampfs hat die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu einem Ende von Chaos, Spaltung und Drama unter ihrem Kontrahenten Donald Trump aufgerufen. «Es handelt sich um einen labilen, von Rachegelüsten besessenen Menschen, der von Missgunst zerfressen und auf unkontrollierte Macht aus ist», sagte Harris bei einer großen Kundgebung südlich des Weißen Hauses in der Hauptstadt Washington. «Donald Trump hat ein Jahrzehnt lang versucht, das amerikanische Volk zu spalten und in Angst voreinander zu versetzen.» Damit müsse Schluss sein. «Es ist an der Zeit, dass wir das Drama und den Konflikt, die Angst und die Spaltung hinter uns lassen.» Es sei an der Zeit für eine neue Führungsgeneration in Amerika.