US-Wahlkampfposse: Die Müll-Kontroverse - und ein Apostroph

Washington (dpa) - Seit Tagen spielt das Wort «Müll» im US-Präsidentschaftswahlkampf eine ungewöhnlich große Rolle. Die Kontroverse um das US-Gebiet Puerto Rico zieht immer weitere Kreise und bringt auch das Weiße Haus in Erklärungsnot. Denn US-Medien zufolge soll die Regierungszentrale an einem offiziellen Transkript herumgedoktert haben, um einen Patzer des demokratischen Präsidenten Joe Biden in der Debatte zu übertünchen. Stein des Anstoßes ist ein Apostroph. Doch zurück zum Anfang: