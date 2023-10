Hisbollah-Chef trifft Hamas-Vizechef

Nasrallah habe sich mit Hamas-Vizechef Salih al-Aruri und mit Siad Nachali, PIJ-Anführer in den Palästinensergebieten, getroffen, um über «die jüngsten Entwicklungen in der Region» zu sprechen.

Die Männer hätten auch darüber beraten, was die «Achse des Widerstands (gegen Israel) in dieser sensiblen Phase tun muss, um einen echten Sieg für den Widerstand in Gaza und Palästina zu erreichen», teilte Hisbollah weiter mit. Ziel sei, die «verräterische und brutale Aggression gegen unser Volk» zu stoppen, hieß es.