Indonesien feiert Unabhängigkeitstag in neuer Hauptstadt

Nusantara (dpa) - Indonesiens unvollendete neue Hauptstadt Nusantara rückt ins Rampenlicht: Seit dem Morgen (Ortszeit) werden die Hauptfeierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag des Inselstaats erstmals in Borneo abgehalten, wo die als futuristische Smart City geplante Stadt gerade am Rande des Dschungels entsteht.

Noch-Präsident Joko Widodo - Jokowi genannt - hatte bereits vor wenigen Tagen seine erste Kabinettssitzung in Nusantara abgehalten. Die gerade entstehende Stadt auf der Insel Borneo sei «eine Leinwand, die die Zukunft prägen wird», betonte er. «Nicht alle Länder haben die Möglichkeit und die Fähigkeit, ihre Hauptstadt von Null an aufzubauen.»

Erneut erläuterte Jokowi seine Vision: «Nusantara wird nach dem Konzept einer Waldstadt entwickelt, einer Stadt voller Grün, nicht einer Stadt aus Beton oder Glas.» Es handele sich aber auch um eine intelligente Stadt voller Technologie, in der er sich angenehm leben lasse, betonte Jokowi. So sollen den Plänen zufolge auch fliegende Taxis die Lüfte erobern.

Jokowi hatte den Umzug 2019 angekündigt. Hauptgrund ist, dass Jakarta auf der Insel Java langsam untergeht und bereits weite Teile der Stadt unter dem Meeresspiegel liegen. Bis 2050 könnte das gesamte Gebiet von Nord-Jakarta überflutet sein. Hinzu kommen Verkehrschaos und Smog in der Mega-Metropole mit elf Millionen Einwohnern (und fast 34 Millionen in der Metropolregion). Nusantara liegt etwa zwei Flugstunden nordöstlich von Jakarta in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo.