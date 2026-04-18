Straße von Hormus

Iran droht USA mit erneuter Schließung der Straße von Hormus

Der Iran öffnet die Straße von Hormus wieder für Öltanker, während die USA ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten. Irans Parlamentspräsident hat deutliche Worte für US-Präsident Trump.

Irans Parlamentspräsident Ghalibaf droht den USA Konsequenzen an. (Archivbild) Foto: Hamed Malekpour/Khane Melat/dpa
Irans Parlamentspräsident Ghalibaf droht den USA Konsequenzen an. (Archivbild)

Teheran (dpa) - Der Iran hat mit der erneuten Schließung der Straße von Hormus gedroht, sollte die US-Blockade iranischer Häfen andauern. «Mit der Fortsetzung der Blockade wird die Straße von Hormus nicht offen bleiben», schrieb Irans einflussreicher Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf in der Nacht auf der Plattform X. Die Durchfahrt durch die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Meerenge erfolge auf der vom Iran «festgelegten Route» und mit «iranischer Genehmigung», fügte Irans Chefunterhändler hinzu.

Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs hatte die Staatsführung in Teheran erklärt, dass Öltanker und Handelsschiffe während der laufenden Waffenruhe durch die Meerenge fahren könnten. Umgekehrt wollen die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur für Schiffe mit Start- oder Zielhafen im Iran gilt, wie Präsident Donald Trump betonte. Sie bleibe «bis zum vollständigen Abschluss unserer Vereinbarungen mit dem Iran» bestehen, schrieb der auf der Plattform Truth Social. In Teheran sorgte das für Empörung.

Iran droht den USA

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Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, drohte den USA. «Die sogenannte Seeblockade stellt einen Verstoß gegen die Waffenruhe dar und wird eine angemessene Reaktion des Irans zur Folge haben», sagte er der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge. Ghalibaf schrieb, ob die Straße geöffnet oder geschlossen sei und welche Bestimmungen gelten, werde vor Ort entschieden, «nicht durch soziale Medien». Trump habe falsche Behauptungen aufgestellt. Damit würden die USA auch in Verhandlungen nicht weiterkommen.

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