Iran-Krieg

Iran erklärt Straße von Hormus für komplett gesperrt

Die Straße von Hormus gilt als wichtige Transportroute für Öl und Gas. Nun untersagt der Iran allen Schiffen die Durchfahrt – und meldet Angriffe auf zwei Schiffe.

Die Straße von Hormus ist eine strategisch bedeutsame Meerenge am Persischen Golf. (Archivbild) Foto: Altaf Qadri/AP/dpa
Die Straße von Hormus ist eine strategisch bedeutsame Meerenge am Persischen Golf. (Archivbild)

Teheran (dpa) - Das iranische Militär hat die Straße von Hormus als Reaktion auf die jüngsten US-Angriffe auf Ziele im Süden des Landes nach eigenen Angaben komplett gesperrt. Jedes Schiff, dass die Meerenge zu passieren versuche, werde angegriffen, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung.

Offiziell begründete das militärische Hauptquartier der Islamischen Republik die Maßnahme mit der «veränderten Sicherheitslage» nach den US-Angriffen. Sämtlichen Schiffen, einschließlich Öltankern und Frachtern, sei nun die Passage durch die für den weltweiten Handel wichtige Meerenge untersagt. Kurz darauf berichtete der staatliche Rundfunk bereits, dass zwei Schiffe beschossen worden seien.

Neue US-Angriffe auf Ziele im Iran

Das US-Militär hatte in der Nacht nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump mit neuen Angriffen auf Ziele im Iran begonnen. Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen in mehreren Hafenstädten entlang der Südküste.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Iran hatte kurz nach Kriegsbeginn Ende Februar durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus weitgehend zum Erliegen gebracht. Teheran betonte bislang zwar immer, die Meerenge sei nicht blockiert. Faktisch mussten sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und durften anschließend nur einen Korridor nahe der iranischen Küste passieren. Dafür verlangt der Iran hohe Gebühren. 

Die USA verhängten Mitte April ihrerseits eine Seeblockade gegen den Iran, um das Land unter anderem von Öleinnahmen abzuschneiden. Die Straße von Hormus ist als Exportroute für Dünger, Öl und Flüssiggas für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung. Für die Islamische Republik ist der Ölexport das wichtigste wirtschaftliche Standbein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Angriffe in Straße von Hormus – Waffenruhe wankt
Iran-Krieg

Neue Angriffe in Straße von Hormus – Waffenruhe wankt

In der Straße von Hormus tauschen die USA und der Iran Feuer aus. Dies gefährdet nicht nur die brüchige Waffenruhe, sondern könnte auch laufende diplomatische Bemühungen zum Scheitern bringen.

08.05.2026

Iran: Straße von Hormus während Waffenruhe frei

17.04.2026

Iran-Gespräche gescheitert - Trump will Meerenge blockieren
Iran-Krieg

Iran-Gespräche gescheitert - Trump will Meerenge blockieren

Nach dem Scheitern direkter Gespräche mit Teheran kündigt US-Präsident Trump eine Blockade der Straße von Hormus an. Hat die Diplomatie noch eine Chance?

12.04.2026

Iran: Straße von Hormus und Reparationen zentrale Themen
Verhandlungen in Islamabad

Iran: Straße von Hormus und Reparationen zentrale Themen

Während der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Islamabad dringen nur wenige Informationen nach außen. Nun gibt der iranische Außenamtssprecher einen Einblick.

12.04.2026

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg
Eskalation im Nahen Osten

Angriffe bei Straße von Hormus verschärfen Iran-Krieg

Mehrere Schiffe nahe der Straße von Hormus sind unter Beschuss geraten. Der Iran droht, den Öltransport durch die Meerenge zu stoppen. Zugleich setzen Israel, der Iran und die USA ihre Angriffe fort.

11.03.2026