Nach israelischen Angriffen

Iran zweifelt an diplomatischem Weg mit USA

Ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran schien zum Greifen nah - jetzt kommt scharfe Kritik aus dem Iran nach Angriffen Israels auf Beiruter Vororte. Zugleich droht der Iran mit Gegenschlägen.

Ghalibaf stellt nach Israels Angriffen in Beiruter Vororten den diplomatischen Weg mit den USA infrage. (Archivbild) Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
Ghalibaf stellt nach Israels Angriffen in Beiruter Vororten den diplomatischen Weg mit den USA infrage. (Archivbild)

Teheran (dpa) - Nach israelischen Angriffen auf Beiruter Vororte stellt der Iran die Einigung mit den USA zur Beendigung des Kriegs infrage. «Wenn Ihr (USA) weder den Willen noch die Fähigkeit habt, Euren Verpflichtungen nachzukommen, dann kann man den diplomatischen Weg auch nicht fortsetzen», schrieb Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf auf der Plattform X. Solchen Angriffen grünes Licht zu geben, könne keine diplomatischen Zugeständnisse erwirken.

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) drohten Israel mit Gegenschlägen. «Es besteht kein Zweifel, dass diese Verbrechen nicht unbeantwortet bleiben werden», sagte ein IRGC‑Sprecher im iranischen Staatssender Irib.

Das israelische Außenministerium bezichtigte den Iran als Reaktion auf Ghalibafs X-Post der Lüge. «Es ist Irans Stellvertreter, die Hisbollah, die Israel heute Morgen wieder angegriffen hat, vollkommen unprovoziert», hieß es in einem X-Post des Ministeriums. Die Hisbollah schieße ständig auf israelische Zivilisten. Israel werde Angriffe auf sein Territorium nicht dulden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Hauptbedingung für den Iran bei der Einigung mit den USA ist ein Ende der militärischen Operationen an allen Fronten, auch im Libanon. Teheran hat mehrfach betont, dass ohne die Verwirklichung dieser Forderung der Iran nicht bereit sei, den weiteren diplomatischen Prozess fortzusetzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Israel greift nach Hisbollah-Attacke Vororte Beiruts an
Nahost

Israel greift nach Hisbollah-Attacke Vororte Beiruts an

Die als Dahija bekannten Vororte der libanesischen Hauptstadt gelten weiterhin als Hisbollah-Hochburg, sind aber auch dicht bewohnt. Jetzt kommt es hier nach Angriffen Israels erneut zu Explosionen.

vor 36 Minuten

Neue gegenseitige Angriffe zwischen Iran und Israel
Iran-Krieg

Neue gegenseitige Angriffe zwischen Iran und Israel

Mit der im April vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg endeten auch die Angriffe zwischen dem Iran und Israel - bis jetzt. Israel reagiert auf neue Attacken. Entgegen einer Forderung Trumps.

08.06.2026

Iran feuert Raketen auf Israel
Iran-Krieg

Iran feuert Raketen auf Israel

Der Krieg im Libanon hatte Irans Führung zuletzt unter Druck gesetzt, der mit ihr verbündeten Hisbollah zu Hilfe zu eilen. Nun eskalieren Irans Streitkräfte in dem Konflikt mit dem Erzfeind.

07.06.2026

Trotz Waffenruhe: Israel greift erneut Vororte von Beirut an
Krieg im Libanon

Trotz Waffenruhe: Israel greift erneut Vororte von Beirut an

Im Raum Beirut kommt es zur lauten Explosion - kurz darauf steigt Rauch auf. Die neuen israelischen Angriffe bringen die Feuerpause im Libanon weiter ins Wanken - aber nicht nur sie.

07.06.2026

Israel greift Teheran an - Iran will Tod von Chamenei rächen
Krieg in Nahost

Israel greift Teheran an - Iran will Tod von Chamenei rächen

Israel tötet das iranische Staatsoberhaupt Chamenei. Der Iran holt zu neuen Gegenschlägen aus - ungeachtet einer Warnung von US-Präsident Trump. Ein Ende der Eskalation ist nicht absehbar.

01.03.2026