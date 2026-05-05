Staatsbesuch

Macron singt in Armenien Aznavour-Chanson

Chanson-Einlage beim Staatsbankett: Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan setzt sich hinters Schlagzeug, und der französische Präsident Emmanuel Macron greift zum Mikrofon.

Schmetterte am Rande eines Gipfeltreffens ein Chanson: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. (Archivbild) Foto: Yves Herman/Reuters Pool via AP/dpa
Schmetterte am Rande eines Gipfeltreffens ein Chanson: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. (Archivbild)

Eriwan (dpa) - Frankreichs Präsident hat sich bei einem Besuch in Armenien als Sänger präsentiert - begleitet vom armenischen Premierminister Nikol Paschinjan am Schlagzeug. Bei einem Staatsbankett gaben sie das französische Chanson «La Bohème» von Charles Aznavour zum Besten, wie ein von einer französischen Journalistin verbreitetes Video zeigt. Auch Armeniens Präsident Wahagn Chatschaturjan stieg später in die Darbietung ein und klimperte neben einem Pianisten einhändig auf dem Flügel.

Das Staatsbankett in der Hauptstadt Eriwan fand nach einem Treffen mit fast 40 Staats- und Regierungschefs aus Europa statt. Die Kaukasusrepublik richtete am Montag ein Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft aus. Bei einem informellen Abendessen am Vorabend hatte Paschinjan die Spitzenpolitiker bereits mit einem Auftritt seiner Band überrascht - mit ihm am Schlagzeug.

Aznavour war einer der größten französischen Chanson-Stars. Er kam 1924 in Paris als Sohn armenischer Einwanderer zur Welt und pflegte eine enge Beziehung zu dem Kaukasusland. In seiner mehr als 70-jährigen Karriere komponierte er über 1.300 Chansons und verkaufte mehr als 180 Millionen Platten weltweit. Aznavour starb 2018 im Alter von 94 Jahren.

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