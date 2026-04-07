Konflikte

Medien: Schüsse vor Israels Konsulat in Istanbul - zwei Tote

Vor dem israelischen Konsulat in der türkischen Metropole in Istanbul sind Schüsse gefallen. Zwei Angreifer werden Medienberichten zufolge getötet.

Medien berichten von Schüssen vor dem israelischen Konsulat in Istanbul. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Medien berichten von Schüssen vor dem israelischen Konsulat in Istanbul. (Symbolbild)

Istanbul (dpa) - Bei einem Schusswechsel mit Einsatzkräften vor dem israelischen Konsulat in der türkischen Metropole Istanbul sind einem Bericht zufolge zwei Angreifer getötet worden. Ein weiterer sei verletzt worden, berichtete der Sender CNN Türk unter Berufung auf die Behörden. Zudem seien zwei Polizisten verletzt worden. Auf Bildern waren Einsatzkräfte vor dem Konsulatsgebäude im Stadtteil Levent zu sehen. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor. Was passierte, bevor die Schüsse fielen, war zunächst unklar.

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