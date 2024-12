Aktivisten verlassen Dach von ehemaligem Konsulatsgebäude

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Besetzer des ehemaligen türkischen Konsulats in Frankfurt am Main haben das Dach des Gebäudes verlassen. Sie seien selbstständig am späteren Abend hinuntergestiegen, so ein Sprecher der Polizei. Niemand sei verletzt worden. Am Samstag hatten demnach mehrere Aktivisten das Gebäude besetzt. Nach Angaben der Polizei befanden sich am Abend immer noch 16 Menschen auf dem Dach des ehemaligen Konsulats.