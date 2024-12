Anzeigen und Festnahmen nach Besetzung in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Mehrere Festnahmen und zahlreiche Anzeigen wegen Hausfriedensbruch sind die Bilanz der Besetzung des ehemaligen türkischen Konsulats in Frankfurt am Main. Aktivisten hatten das Gebäude am Samstagmorgen besetzt. 16 Personen waren auf das Dach des eingerüsteten Hauses geklettert und hatten es erst am Abend wieder verlassen.