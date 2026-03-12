Kanzler im hohen Norden

Merz würdigt strategische Partnerschaft mit Norwegen

Es ist eine der wenigen Auslandsreisen des Kanzlers, bei denen es nicht in eine Hauptstadt geht. In Norwegen macht Merz stattdessen Station an zwei Orten nördlich des Polarkreises.

Gleich nach der Ankunft traf sich der Kanzler mit Norwegens Regierungschef zum Vier-Augen-Gespräch. Foto: Soeren Stache/dpa
Gleich nach der Ankunft traf sich der Kanzler mit Norwegens Regierungschef zum Vier-Augen-Gespräch.

Andenes (dpa) -   Zum Auftakt seines Norwegen-Besuchs hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bedeutung der strategischen Partnerschaft mit dem Nato-Land betont. Die Zusammenarbeit funktioniere «äußerst gut» und habe «Potenzial für die Zukunft», sagte er bei einem Gespräch mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre gleich nach seiner Ankunft auf der Insel Andoya 300 Kilometer nördlich des Polarkreises.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Freitag wollen die beiden Regierungschefs dort den Weltraumbahnhof Andoya Space Port besuchen, wo seit 1962 mehr als 700 Forschungsraketen und -ballons gestartet sind. In wenigen Tagen soll von dort aus die deutsche Orbitalrakete «Spectrum» getestet werden, die für den Transport erdnaher Satelliten in die Umlaufbahn entwickelt wurde.

Militärübung mit deutscher Beteiligung

Anschließend geht es weiter zum Militärstützpunkt Bardufoss. Dort machen sich Merz und Støre zusammen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney ein Bild von der Übung Cold Response, an der nach Angaben der norwegischen Streitkräfte mehr als 32.500 Soldaten aus 14 Nato-Staaten in Norwegen und Finnland teilnehmen – darunter 1.600 Bundeswehrsoldaten. Die drei Regierungschefs wollen auch über den Einstieg Kanadas in die gemeinsame Produktion von U-Booten beraten, bei der Deutschland und Norwegen bereits kooperieren.

48 Prozent des Erdgases kommt aus Norwegen

Bei dem Besuch wird es außerdem um die Energieversorgung in Zeiten steigender Öl- und Gaspreise wegen des Iran-Kriegs gehen. 48 Prozent der deutschen Erdgasimporte und 9 Prozent der Ölimporte kommen aus Norwegen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das macht Bundeskanzler Merz am Freitag in Baden-Württemberg
Hoher Besuch

Das macht Bundeskanzler Merz am Freitag in Baden-Württemberg

Vor wenigen Tagen war er noch in Indien, nun kommt Bundeskanzler Friedrich Merz nach Baden-Württemberg. Es ist wohl nicht seine letzte Visite im Landtagswahlkampf.

16.01.2026

Auf nach Afrika: Die bisher längste Reise des Kanzlers
Zwei Gipfel in drei Tagen

Auf nach Afrika: Die bisher längste Reise des Kanzlers

Drei Tage, vier Nächte, zwei Gipfel: Der Kanzler reist vor entscheidenden innenpolitischen Wochen nach Afrika. Es wird seine bisher längste Reise, aber vielleicht nicht die ertragreichste.

21.11.2025

Royaler Besuch

Haakon und Mette-Marit besuchen Deutschland

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit machen in Deutschland Station. Los geht's für die Delegation in München und Hamburg - doch nur beim anschließenden Besuch in Berlin wird auch Mette-Marit dabei sein.

06.11.2023

Weinheimer Märchenbuch für den Bundeskanzler
Weinheim

Weinheimer Märchenbuch für den Bundeskanzler

Bundeskanzler Olaf Scholz besuchte heute die Firma Freudenberg in Weinheim. Das Medieninteresse war groß, die Zeit knapp gemessen. Wir fassen zusammen.

02.11.2023

Wirtschaftspolitik

Deutschland schmiedet Partnerschaft mit Zentralasien

Länder wie Kasachstan, Usbekistan oder Turkmenistan waren aus deutscher Sicht lange Zeit eine Region im Schatten der Großmächte Russland und China, an der es nur mäßiges Interesse gab. Das ändert sich nun.

29.09.2023