Ermittlungen in England

Mordanklage im britischen Fall Ann Widdecombe

Die Brexit-Politikerin Ann Widdecombe wird tot in ihrem Haus aufgefunden. Zeitig wird ein Tatverdächtiger ermittelt. Jetzt folgt die Anklage.

Ann Widdecombe wurde tot in ihrem Haus aufgefunden. (Archivfoto) Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa
Ann Widdecombe wurde tot in ihrem Haus aufgefunden. (Archivfoto)

London (dpa) - Im Fall um die britische Brexit-Ikone Ann Widdecombe ist der zuvor als Tatverdächtiger geltende 28-jährige Brite wegen Mordes angeklagt worden. Der Mann aus der Grafschaft South Yorkshire werde an diesem Dienstag vor Gericht erscheinen, teilte der Crown Prosecution Service, die Anklagebehörde von England und Wales, mit. 

«Die Ermittlungen der Polizei zu den Motiven des Angeklagten dauern an, darunter auch die Prüfung eines möglichen politischen oder terroristischen Hintergrunds», sagte der Chief Crown Prosecutor Frank Ferguson. «Wir werden die Polizei auch im weiteren Verlauf der Ermittlungen weiterhin unterstützen.» Der Angeklagte habe das Recht auf ein faires Verfahren.

Die mutmaßliche Ermordung von Widdecombe hatte in Großbritannien enormes Aufsehen erregt. Die 78 Jahre alte frühere Abgeordnete und Brexit-Befürworterin Widdecombe war Anfang Juli in ihrem Haus im Dartmoor in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Ihre Leiche wies schwere Verletzungen auf. Daraufhin wurde eine Mordermittlung eingeleitet.

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Widdecombe vertrat ultrakonservative Ansichten

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Unterhaus und saß schließlich als überzeugte Befürworterin des EU-Austritts für die Brexit-Partei von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Später war sie Sprecherin der Nachfolgepartei Reform UK. Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe, sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus. 

Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war Widdecombe keine Unbekannte: So trat sie etwa bei der Tanzshow «Strictly Come Dancing» und bei «Celebrity Big Brother» auf.

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