Südamerika-Reise

Papst-Antrag auf Einbürgerung in Peru nun Kulturerbe

2015 war es noch ein gewöhnliches Blatt Papier. Jetzt soll das Schreiben des heutigen Papstes Leo XIV. größeren Wert haben. Heute kehrt er erstmals in seine alte Diözese zurück.

Papst Leo XIV. ist noch bis Montag in seiner zweiten Heimat Peru. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa
Papst Leo XIV. ist noch bis Montag in seiner zweiten Heimat Peru.

Lima (dpa) - Der handgeschriebene Antrag des heutigen Papstes Leo XIV. auf Einbürgerung in Peru ist in dem südamerikanischen Land zum nationalen Kulturerbe erklärt worden. Dies entschied das Kulturministerium in Lima anlässlich der Rückkehr des Oberhaupts der katholischen Kirche in seine zweite Heimat. Seit seiner Ankunft am Mittwochabend wurde der gebürtige US-Amerikaner auf den Straßen von Perus Hauptstadt von mehreren Millionen Menschen gefeiert.

2015 hatte der Augustiner-Pater Robert Francis Prevost aus Chicago die peruanische Staatsbürgerschaft beantragt, um Bischof der Großstadt Chiclayo im Norden des Landes werden zu können. Zuvor war er bereits mehr als ein Jahrzehnt als Missionar in dem südamerikanischen Land tätig. Das damals verfasste Schreiben auf Briefpapier der Diözese Chiclayo trägt auch seine Unterschrift und seinen Fingerabdruck.

Papst Leo - früher bekannt als «Padre Roberto» - hält sich im Rahmen einer zwölftägigen Südamerika-Reise noch bis Montag in Peru auf. Heute kehrt er erstmals seit seiner Wahl zum Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken im Mai vergangenen Jahres nach Chiclayo zurück.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hunderttausende bejubeln Papst bei Rückkehr nach Peru
Südamerika-Reise

Hunderttausende bejubeln Papst bei Rückkehr nach Peru

Der gebürtige US-Amerikaner ist zurück in seiner zweiten Heimat. Und zeigt sich gerührt. Was aber nicht bedeutet, dass er keine kritischen Worte findet. Und dann hat er noch eine Botschaft.

12.11.2026

Papst mahnt in Argentinien zu mehr Rücksicht
Kritik an Präsident Milei

Papst mahnt in Argentinien zu mehr Rücksicht

Über zwei Millionen auf den Straßen: Die Heimat seines Vorgängers rollt Leo den roten Teppich aus. Aber Leo findet auch kritische Worte - nicht nur, was den Umgang mit Armen und Behinderten angeht.

09.11.2026

Leo XIV. zu Besuch in Argentinien gelandet
Papst auf Reisen

Leo XIV. zu Besuch in Argentinien gelandet

Seit fast vier Jahrzehnten war kein Papst mehr in dem südamerikanischen Land. Leos argentinischer Vorgänger Franziskus kehrte nie dorthin zurück. Jetzt dürfte es auch um Politik gehen.

08.11.2026

Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise in Algerien
Vatikan

Papst Leo XIV. beginnt erste Afrika-Reise in Algerien

Fast ein Jahr ist Leo im Amt. Nun macht er seine bislang längste Reise - auf einen Kontinent, in dem die katholische Kirche wächst. Die erste Station hat auch mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun.

13.04.2026

Papst Leo nutzt Amtseinführung zu Kapitalismus-Kritik
Amtseinführung in Rom

Papst Leo nutzt Amtseinführung zu Kapitalismus-Kritik

Auf dem Petersplatz wird der neue Pontifex feierlich in sein Amt eingeführt. Rund 200.000 Menschen jubeln dem US-Amerikaner zu. Nicht alles, was er sagt, dürfte seinem Landsmann Donald Trump gefallen.

18.05.2025