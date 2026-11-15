Südamerika-Reise

Papst feiert Gottesdienst in 3.700 Metern Höhe in den Anden

Schon für Gesunde kann die dünne Höhenluft in den Anden eine Herausforderung sein. Angesichts der Lungen-OP des Papstes galt die Reise nach Cusco deshalb als heikel. Nun hält Leo dort eine Messe.

Viele Menschen reisten weit, um Papst Leo XIV. in Cusco zu sehen. Foto: Jose Sotomayor/AP/dpa
Viele Menschen reisten weit, um Papst Leo XIV. in Cusco zu sehen.

Cusco (dpa) - Auf seiner Südamerika-Reise hat Papst Leo XIV. auf einer Höhe von 3.700 Metern in Cusco in den peruanischen Anden einen Gottesdienst gefeiert. An der Messe in der alten Inkastätte Saqsaywaman nahmen Zehntausende Menschen teil, von denen viele lange Anreisen auf sich genommen hatten. 

Das Oberhaupt der katholischen Kirche hält sich noch bis Montag in Peru auf.
Leo rief in der Messe dazu auf, Traditionen zu behalten und weiterzuverbreiten. «Die Zukunft der Bräuche liegt nicht allein darin, das Ererbte zu bewahren, sondern auch darin, es lebendig weiterzugeben», sagte der Papst. «Jede Generation erhält ein Erbe und hat die Verantwortung, es bereichert und erneuert weiterzugeben, ohne die Scheu, neue Wege zu beschreiten und neue Mittel einzusetzen.»

In Peru wird Papst Leo gefeiert. Aus seiner Zeit als Bischof hat er auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Foto: Christoph Sator/dpa
In Peru wird Papst Leo gefeiert. Aus seiner Zeit als Bischof hat er auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Nach seiner Krebsoperation vor einem Monat hatte es Bedenken gegeben, dass dem 71-Jährigen die dünne Höhenluft zu schaffen machen könnte. Leo absolvierte die Messe jedoch ohne offensichtliche gesundheitliche Probleme. Nach Angaben der Ärzte ist er nach der Entfernung eines bösartigen Tumors in der Lunge wieder krebsfrei.

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