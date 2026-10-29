Ukraine-Krieg

Ukraine: 13 Tote nach russischem Angriff auf Bahnhof

Ein Zug steht nach ukrainischen Angaben in einem Bahnhof, als eine Drohne einschlägt. Die Folgen sind tödlich.

Zahlreiche Menschen kamen nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Angriff auf einen Bahnhof ums Leben. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Zahlreiche Menschen kamen nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Angriff auf einen Bahnhof ums Leben. (Archivbild)

Dnipro (dpa) - Durch einen russischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. Es seien 13 Menschen ums Leben gekommen und mindestens zehn verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Olexander Hanscha bei Telegram. 

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb in sozialen Medien von einem «entsetzlichen Angriff» auf den Bahnhof, in dem demnach ein gewöhnlicher Nahverkehrszug und ein regulärer Passagierzug standen. Er forderte einmal mehr, dass Sanktionen gegen Russland nicht gelockert werden dürften, solange der Krieg andauere. Es sei Zeit für härtere Sanktionen der EU, der USA und der G7. 

Selenskyj veröffentlichte auch Fotos und ein Video, das demnach die Folgen der Attacke zeigt. Zu sehen sind Verletzte, die von Rettungskräften davongetragen werden und unkenntlich gemachte Tote auf dem Bahnsteig.

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Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Moskaus Militär hatte zuletzt immer wieder Züge und Eisenbahninfrastruktur attackiert.

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