Eskalation im Iran-Krieg

US-Militär informiert über Tod eines weiteren Soldaten

Am Samstag haben die USA nach iranischem Beschuss den Tod zweier weiterer US-Soldaten im Iran-Krieg gemeldet. Nun steigt die Zahl der Todesfälle weiter.

Die USA melden den Tod eines weiteren ihrer Soldaten - er starb demnach bei der kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel einer abgeschossenen iranischen Drohne. (Illustration). Foto: Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa
Die USA melden den Tod eines weiteren ihrer Soldaten - er starb demnach bei der kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel einer abgeschossenen iranischen Drohne. (Illustration).

Tampa (dpa) -    Das US-Militär hat den Tod eines weiteren seiner Soldaten im Iran-Krieg gemeldet. Am Samstag sei ein US-Soldat im Nordirak bei einer kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne ums Leben gekommen, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Ein weiterer Soldat wurde demnach verletzt und wird weiterhin wegen einer leichten Verletzung medizinisch behandelt. Die offiziell bekannte Zahl der im Iran-Krieg gefallenen US-Soldaten steigt damit auf 17. 

Am Samstag hatte das US-Militär erstmals seit den Anfangstagen des Iran-Kriegs wieder den Tod von Soldaten infolge von iranischem Beschuss gemeldet. Sie seien am Freitag bei einem Einsatz in Jordanien ums Leben gekommen, als sich US-Streitkräfte und Verbündete gegen iranische Raketen- und Drohenangriffe verteidigten, teilte Centcom mit. Das US-Militär informierte in dem Zuge auch über einen weiteren Soldaten, der noch vermisst werde. 

Nun erklärten die Streitkräfte, dass man nach einer gründlichen Suche am Ort des Geschehens bislang nicht identifizierte sterbliche Überreste gefunden habe. Derzeit laufe ein Prozess zur Identifizierung, hieß es. Die «New York Times» und das «Wall Street Journal» berichteten unter Berufung auf einen US-Beamten beziehungsweise eine mit der Angelegenheit vertraute Person, es werde davon ausgegangen, dass es sich um die Überreste eines nach dem iranischen Angriff vermissten US-Soldaten handele.

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