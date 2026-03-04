Angriffe auf den Iran

USA: Fast 2.000 Ziele im Iran angegriffen

Seit Samstagmorgen greifen die USA Ziele im Iran an. Nun zieht der Chef des zuständigen Regionalkommandos eine Zwischenbilanz. Dabei geht es auch um Irans Marine.

Das US-Militär nutzt für seine Angriffe im Iran unter anderem zwei Flugzeugträger. (Archivbild) Foto: Uncredited/U.S. Central Command/AP/dpa
Das US-Militär nutzt für seine Angriffe im Iran unter anderem zwei Flugzeugträger. (Archivbild)

Tampa (dpa) - Das US-Militär hat seit Beginn des Kriegs gegen den Iran nach eigenen Angaben dort fast 2.000 Ziele angegriffen. Innerhalb von weniger als 100 Stunden habe das Militär auch 17 iranische Kriegsschiffe zerstört, sagte Admiral Brad Cooper, der Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom) in einem auf X veröffentlichten Video. Unter den angegriffenen Zielen sei auch das einsatzfähigste iranische U-Boot gewesen. Es gehe darum, die gesamte iranische Marine zu versenken, bekräftigte er. 

Nun gebe es kein einziges iranisches Schiff mehr im Persischen Golf, in der Straße von Hormus oder im Golf von Oman, sagte Cooper. Seit Jahrzehnten schikaniere der Iran die internationale Schifffahrt. Die US-Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Im Iran gibt es neben den Kriegsschiffen des Militärs auch eine Flotte der Revolutionsgarden, die in der Vergangenheit zum Beispiel kleinere Schnellboote eingesetzt haben.

Cooper zufolge hat das US-Militär zudem iranische Luftabwehrsysteme beschädigt sowie Hunderte Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen, Drohnen und auch Kommandozentren angegriffen.

