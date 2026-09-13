Ukraine-Krieg

Zwei Tote in Russland nach ukrainischen Angriffen

Die Ukraine wehrt sich mit Drohnenangriffen gegen Russlands Angriffskrieg. Die Folgen einer Attacke in der russischen Teilrepublik Tatarstan sind tödlich.

Bei ihren Gegenangriffen setzt die Ukraine vor allem auf Drohnen. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa
Bei ihren Gegenangriffen setzt die Ukraine vor allem auf Drohnen. (Archivbild)

Nischnekamsk (dpa) - Infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs sind zwei Menschen in der russischen Teilrepublik Tatarstan getötet worden. Eine Drohne sei in einen Baum gestürzt, wodurch ein nahe stehendes Auto mit vier Insassen beschädigt worden sei, teilte der Bürgermeister der Stadt Nischnekamsk, Radmir Beljajew, bei Telegram mit. Zwei der Insassen seien ums Leben gekommen, die anderen beiden seien schwer verletzt worden. 

Vier weitere Menschen wurden Beljajew zufolge verletzt, als eine Drohne in ein Wohnhaus stürzte. Industrieobjekte und zivile Objekte seien beschädigt worden. In einem nicht näher genannten Unternehmen sei ein Feuer ausgebrochen, das schnell gelöscht worden sei. 

Schon in der Vergangenheit hatte Kiew bei Gegenangriffen eine Ölraffinerie in Nischnekamsk getroffen. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes nimmt sie auch Ziele im russischen Hinterland ins Visier.

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