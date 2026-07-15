Stadtteil Friedrichstadt

Polizeieinsatz in Dresden - Bewaffneter wird überwältigt

Spezialkräfte rücken in Dresdens Friedrichstadt im Bereich eines Supermarktes aus: Ein Mann mit Schusswaffe sorgt für Alarm. Laut Polizei soll er bei dem Einsatz verletzt worden sein.

Die Polizei sperrte den Bereich ab. Foto: Katharina Kausche/dpa
Die Polizei sperrte den Bereich ab.

Dresden (dpa) - Die Dresdner Polizei hat am Morgen einen Mann mit einer Schusswaffe überwältigt. Wie die Polizeidirektion der Landeshauptstadt mitteilte, hatten Zeugen die Beamten alarmiert. Man habe sofort Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens im Bereich um einen Supermarkt im Stadtteil Friedrichstadt geschickt, darunter Spezialkräfte für lebensbedrohliche Einsatzlagen. «Im Rahmen des Einsatzes machte bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Beamter von der Dienstwaffe Gebrauch», hieß es. 

Der Mann wurde gefasst. Laut Polizei soll er bei dem Einsatz verletzt worden sein. Der Bereich um den Supermarkt ist von der Polizei gegenwärtig abgesperrt. Es sind mehrere Einsatzwagen vor Ort. 

Unklar blieb zunächst, ob der Mann die Schusswaffe auf andere Menschen richtete, wie er verletzt wurde und wie viele Schüsse bei dem Einsatz fielen. Auch nähere Angaben zu seiner Person machte die Polizei zunächst nicht.

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