Fake-Pornografie im Internet

Prominente Rednerinnen bei Demo gegen digitale Gewalt

Prominente Frauen wie Luisa Neubauer wollen heute bei einer Demonstration in Berlin gegen sexualisierte virtuelle Gewalt sprechen. Im Zentrum steht die Solidarität mit Betroffenen.

Eine Demonstration gegen sexualisierte digitale Gewalt ist in Berlin geplant. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Eine Demonstration gegen sexualisierte digitale Gewalt ist in Berlin geplant. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Bei der Demonstration «Gegen sexualisierte digitale Gewalt - Solidarität mit allen Opfern» am Nachmittag in Berlin sollen auch prominente Frauen sprechen. Aktuell angekündigt wurden - als «Betroffene», wie es hieß - die Klimaschutzaktivistinnen Luisa Neubauer und Theresia Crone. Auftreten sollen am Nachmittag am Brandenburger Tor auch mehrere Musikerinnen, wie die Initiative «Nur Ja heißt Ja» und ein nach eigenen Angaben neu gegründetes Bündnis «Feminist Fight Club» mitteilten. Bei der Polizei wurden für 16.00 Uhr 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Kundgebung solle angesichts der aktuellen Debatte über digitale Gewalt in Solidarität mit der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) stattfinden, hieß es.

Auch Collien Fernandes wirbt für die Demo

Hintergrund sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der «Spiegel» berichtet hatte. Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich «in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung» handle. Zudem würden «unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet».

Fernandes selbst warb ebenfalls für die Demonstration und schrieb bei Instagram: «Sexuelle Gewalt, physische und psychische Gewalt sind weiter verbreitet, als man ahnen mag. Sie finden statt, in der Mitte unserer Gesellschaft.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt
Deepfakes

Fernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt

Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes hat eine Debatte um sexualisierte Gewalt angestoßen. Was Betroffene und Politiker jetzt fordern – und welche Gesetzespläne auf den Weg gebracht sind.

21.03.2026

Collien Fernandes will sich bei Dating-Apps anmelden
Nach Ehe-Aus

Collien Fernandes will sich bei Dating-Apps anmelden

Die Schauspielerin Collien Fernandes spricht offen über ihr Leben nach der Trennung von Christian Ulmen – und darüber, warum sie neugierig auf Online-Dating ist.

04.10.2025

Collien Fernandes würde im «Traumschiff» gern mehr flirten
Leute

Collien Fernandes würde im «Traumschiff» gern mehr flirten

Der Schauspielerin Collien Fernandes scheint ihre Rolle in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» zu brav zu sein.

11.09.2025

Verkehr

Berlin: Tausende bei Fahrrad-Demo gegen Verkehrspolitik

Rad- und Umweltgruppen protestieren gegen die Politik der Berliner CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner. Ihr Vorwurf: eine ideologische Anti-Fahrrad und Pro-Auto-Rhetorik - und ein «Radwegestopp».

02.07.2023

Energie

Demonstration auf Rügen gegen LNG - Luisa Neubauer dabei

Die LNG-Pläne sorgen seit Monaten für heftigen Widerstand auf der Insel. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht in Binz von «Überflüssiggas».

30.04.2023