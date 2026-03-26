Hessen plant Maßnahmen gegen sexualisierte digitale Gewalt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen reagiert auf die aktuelle Debatte zu sexualisierter digitaler Gewalt. Innenminister Roman Poseck und Justizminister Christian Heinz (beide CDU) stellen dazu am Donnerstag (11.00 Uhr) neue Maßnahmen im Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden vor. Ziel ist es laut Innenministerium, den Schutz von Opfern und die Kompetenzen der Sicherheitsbehörden im Umgang mit sexualisierten Deepfakes zu verbessern.

Auch LKA-Präsident Daniel Muth und der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, Benjamin Krause, informieren dabei über dieses Thema.

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