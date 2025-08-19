Räuberische Erpressung

Razzia im Rockermilieu in Bayern, Sachsen und Thüringen

Seit dem frühen Morgen durchsucht die Polizei mehrere Objekte in drei Bundesländern.

Seit dem Morgen läuft eine Razzia im Rockermilieu. Foto: Steffen Ittig/NEWS5/dpa
Seit dem Morgen läuft eine Razzia im Rockermilieu.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Razzia wegen Schleuserkriminalität in mehreren Bundesländern

21.05.2025

«Compact»-Verbot: Zwei Objekte in Hessen durchsucht
Razzia

«Compact»-Verbot: Zwei Objekte in Hessen durchsucht

Bundesinnenministerin Faeser hat das vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte «Compact»-Magazin verboten. Polizisten rücken zu Durchsuchungen aus - auch in Hessen.

16.07.2024

Razzia gegen Drogenbande: 25 Objekte durchsucht
Kriminalität

Razzia gegen Drogenbande: 25 Objekte durchsucht

27.09.2023

Mutmaßliche IS-Finanzierung

Razzia gegen Islamisten Südwesten: Sieben Objekte durchsucht

Bei einer bundesweiten Razzia gegen ein IS-Finanzierungsnetzwerk sind auch sieben Beschuldigte im Südwesten im Visier der Ermittler. Inwiefern haben sie die Terrororganisation unterstützt?

31.05.2023

Durchsuchungen

«Reichsbürger»-Razzia: Laut Buschmann 20 Objekte durchsucht

22.03.2023