Tätersuche in Bremervörde

Reizgas auf der Tanzfläche: 38 Verletzte in Diskothek

Nachts wird in einer Diskothek in Bremervörde gefeiert. Plötzlich wird das Lokal geräumt. Erste Ermittlungen bestätigen einen Verdacht.

In der Nacht rückten viele Einsatzkräfte zu einer Diskothek in Bremervörde aus, weil dort wohl Reizgas versprüht wurde. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
In der Nacht rückten viele Einsatzkräfte zu einer Diskothek in Bremervörde aus, weil dort wohl Reizgas versprüht wurde. (Symbolbild)

Bremervörde (dpa) - Wegen des Verdachts von Reizgas im Bereich der Tanzfläche ist eine Diskothek in Bremervörde in der Nacht geräumt worden. Insgesamt wurden 38 Personen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Acht von ihnen wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Den Angaben zufolge wurden Polizei und Rettungsdienst kurz nach 1.00 Uhr zu der Diskothek gerufen, weil dort eine unbekannte Person Reizgas versprüht haben sollte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich diese Vermutung bestätigt, hieß es. 

Die Disco war bereits vor Eintreffen der Polizei geräumt worden. Zahlreiche Menschen hielten sich draußen auf und klagten über Atembeschwerden sowie Reizungen der Augen und Atemwege. Art und Schwere der Verletzungen sollte noch ermittelt werden. Häufig dürfte es sich um leichte Verletzungen durch das Reizgas handeln, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen nach Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Männer verletzen acht Menschen in Straßenbahn mit Reizgas
Festnahmen in Freiburg

Männer verletzen acht Menschen in Straßenbahn mit Reizgas

Eine Straßenbahnfahrt in Freiburg endet abrupt. Die Polizei sucht nach den Tätern und die Straßenbahn wird gelüftet. Was ist passiert?

16.06.2025

Hamburgs Miniatur Wunderland wegen Reizgas-Attacke geräumt
Notfälle

Hamburgs Miniatur Wunderland wegen Reizgas-Attacke geräumt

Das Miniatur Wunderland gehört zu den größten Touristenattraktionen Deutschlands. Ein Unbekannter verdirbt zahlreichen Modellbaufans den Spaß mit Reizgas. 1.000 Menschen müssen raus.

12.04.2025

Reizgas an Schule versprüht - 25 Schüler leicht verletzt
Notfälle

Reizgas an Schule versprüht - 25 Schüler leicht verletzt

Versprühtes Reizgas sorgt an einer Schule im Lahn-Dill-Kreis für einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Betroffen sind 25 Schüler, neun von ihnen müssen ins Krankenhaus.

11.11.2024

Schüler soll Reizgas in Klassenzimmer versprüht haben
Feuerwehreinsatz

Schüler soll Reizgas in Klassenzimmer versprüht haben

Am Mittag alarmiert die Leitung einer Schule in Offenbach die Feuerwehr: In einem Klassenzimmer soll Reizgas versprüht worden sein. Was ist passiert?

19.09.2024

Maintal

Reizgas in Schule versprüht: 28 Leichtverletzte

31.03.2023