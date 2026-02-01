Reizgas auf der Tanzfläche: 38 Verletzte in Diskothek

Bremervörde (dpa) - Wegen des Verdachts von Reizgas im Bereich der Tanzfläche ist eine Diskothek in Bremervörde in der Nacht geräumt worden. Insgesamt wurden 38 Personen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Acht von ihnen wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Den Angaben zufolge wurden Polizei und Rettungsdienst kurz nach 1.00 Uhr zu der Diskothek gerufen, weil dort eine unbekannte Person Reizgas versprüht haben sollte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich diese Vermutung bestätigt, hieß es.