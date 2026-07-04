Weltberühmtes Wettessen

Rekordsieger gewinnt 18. Hot-Dog-Wettessen in Coney Island

Am US-Unabhängigkeitstag wird in New York traditionell das Hot-Dog-Wettessen ausgetragen. Eine Legende des Spektakels triumphiert erneut.

Chestnut gewann erneut das berühmte Wettessen. Foto: Anna Connors/FR172352 AP/dpa
Chestnut gewann erneut das berühmte Wettessen.

New York (dpa) -     Der legendäre amerikanische Hotdog-Wettesser Joey Chestnut (42) hat am US-Unabhängigkeitstag zum 18. Mal das traditionelle New Yorker Hot-Dog-Wettessen gewonnen. In zehn Minuten verschlang Chestnut bei dem Spektakel vor dem Vergnügungspark Coney Island am Meer im Süden New Yorks vor Tausenden jubelnden Zuschauern 66 Brötchen samt Würstchen. Der von Chestnut 2021 aufgestellte Rekord bei dem Spektakel liegt bei 76 Hot Dogs - knapp acht pro Minute. 

Bei den Frauen holte sich erneut Titelverteidigerin Miki Sudo (40) den Sieg - auch wenn sie mit fast 39 Hot Dogs weit hinter ihrem 2024 aufgestellten Rekord von 51 zurückblieb.

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