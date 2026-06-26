Stühle hoch!

Schluss mit Schule: Die ersten Kinder bekommen Sommerferien

Sommer, Sonne, Stau: In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland starten die Ferien – und auf vielen Autobahnen drohen laut ADAC längere Fahrtzeiten.

Den Anfang machen die Kinder in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Den Anfang machen die Kinder in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. (Archivbild)

Berlin (dpa) - In den ersten Bundesländern beginnen die großen Ferien. Als Erste dürfen die Schulkinder und Jugendlichen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland heute in die längste freie Zeit des Jahres starten. 

Damit beginnt die Hauptreisezeit, was die Staugefahr vor allem auf den Autobahnen im Westen Deutschlands steigen lässt, wie der ADAC betont. «Für zahlreiche Staus dürften wegen der anhaltenden Hitzewelle auch Tagesausflügler und Kurzentschlossene sorgen», warnt der Verkehrsclub. Auch die derzeit rund 1.000 Dauerbaustellen auf den Autobahnen dürften den Verkehr bremsen. 

Sieben verschiedene Ferienstart-Termine

Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW bekommt in diesem Jahr erst am 17. Juli Ferien. Als letztes Bundesland startet wie immer Bayern in die schulfreie Zeit, und zwar am 31. Juli. Bis zum 9. August sind für rund eine Woche alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den großen Ferien, ehe es am 10. August wieder losgeht: Dann eröffnen die Kinder und Jugendlichen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland das Schuljahr 2026/27.

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Traditionell gibt es in Deutschland viele unterschiedliche Ferienstarttermine, die die Bundesländer untereinander abstimmen. In diesem Jahr sind es sieben verschiedene. Einen landesweit einheitlichen Ferientermin haben etwa die Nachbarn in Frankreich: In diesem Sommer haben dort alle Schüler vom 5. Juli bis zum 30. August frei.

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