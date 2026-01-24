Wetter

Schnee und Schmuddelwetter

Weil es kalt ist, bleibt auch die Glatteisgefahr bestehen. Der Deutsche Wetterdienst rät, wachsam zu sein.

Vorsicht vor überfrierendem Regen. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Vorsicht vor überfrierendem Regen. (Archivbild)

Offenbach (dpa) - Schmuddelwetter, Neuschnee und Glättegefahr erwartet die Menschen am Sonntag und zu Beginn der kommenden Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät: «Wachsam sein und bleiben.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Schon in der Nacht zum Sonntag kann es auch im Südosten und in den östlichen Mittelgebirgen bei leichtem Sprühregen Glatteis geben. In anderen Regionen kann überfrierende Feuchtigkeit oder Nässe auf Straßen und Wegen ebenfalls für Glätte sorgen. Im Norden fällt in der Nacht auch noch etwas Schnee. 

Schnee am Sonntag

Am späten Sonntag zieht aus Süden allmählich ein größeres Niederschlagsgebiet herein. Es bringt in der Mehrheit Schnee und breitet sich in der Nacht zum Montag nordwärts aus. «Stellenweise sind Neuschneemengen um fünf Zentimeter in wenigen Stunden möglich», sagte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. 

Vereinzelt lässt sich vor allem im Osten vorübergehend auch gefrierender Regen nicht ausschließen. «Kurzum: Wer Montagmorgen raus muss, sollte mehr Zeit einplanen.»

Schmuddelwetter zum Wochenstart

Auch am Montag tagsüber gibt es Schneefälle - allerdings mit deutlich nachlassender Intensität. Im Westen und Süden gehen die Schneefälle im Tagesverlauf in Regen über. Möglicherweise kann es dann erneut räumlich begrenzt zu Glatteis durch gefrierenden Regen kommen. 

«Auch die Folgetage sind wettertechnisch eher schmuddelig mit Regen, Schnee und Glätte», so die Meteorologin zur Prognose der kommenden Woche.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wetterdienst warnt vor Glatteis
Wetter

Wetterdienst warnt vor Glatteis

Vorsicht besonders im Raum Gießen. Am Samstag kann es schneien.

vor 2 Stunden

Schnee und zunehmend Sonne - Vorsicht vor Glatteis
Wetter in Baden-Württemberg

Schnee und zunehmend Sonne - Vorsicht vor Glatteis

Nach Warnungen vor starkem Schneefall wird es am Sonntag zunehmend freundlicher. Aber: Glätte ist weiter ein Thema. Vor allem am Montagmorgen sollten die Menschen in Baden-Württemberg aufpassen.

11.01.2026

Schnee, Glatteis und Frost in Hessen erwartet
Wetter

Schnee, Glatteis und Frost in Hessen erwartet

Vorsicht rutschig - in den kommenden Tagen erwartet der Wetterdienst Schnee und gefrierenden Regen in Hessen. Besonders Autofahrer sollten auf den Straßen aufpassen.

23.11.2025

Vorhersage

Weiter Winterwetter mit Glatteisgefahr und Neuschnee

05.12.2023

Wetter

Wetterdienst sagt Regen und Schnee vorher: Glättegefahr

05.12.2023