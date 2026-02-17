Wetter

Ungemütliches Karnevals-Ende am Dienstag

Der Wetter-Gott muss ein Faschingsmuffel sein: Während die letzten Narren durch die Straßen ziehen, kommt es nass von oben. Schnee und Eis machen die Straßen glatt.

Auch am Dienstag kommt es nass vom Himmel. Foto: Henning Kaiser/dpa
Auch am Dienstag kommt es nass vom Himmel.

Offenbach (dpa) - Regen und Schnee werden den Narren Wetterprognosen zufolge den letzten tollen Tag vermiesen. Bereits auf dem Weg zur Arbeit ist heute Vorsicht angebracht, denn an einigen Orten kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch glatt werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Vor allem im Bergland und im Nordosten Deutschlands kommen die Niederschläge «durchgängig als Schnee» vom Himmel, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Schappert. Im Schwarzwald, im Oberallgäu und im Bayerischen Wald rechnet der DWD mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee in der Nacht. Im Nordosten werden bis zu 4 Zentimeter erwartet.

In der Westhälfte soll die Schneefallgrenze in der Nacht allmählich auf etwa 600 bis 400 Meter sinken. Es kann also wieder mal glatt werden auf den Straßen. Von der Nordsee bis zum Erzgebirge ist vereinzelt gefrierender Regen möglich. 

Tagsüber fällt heute dann neben Konfetti häufig Regen oder Schnee. Nicht gerade das, was die Narren sich wünschen. Im Nordosten, an den Alpen sowie oberhalb von 600 Metern soll es durchweg schneien. 

Abgesehen davon bleibt es bei der Temperatur-Zweiteilung. Im Südwesten wird es laut DWD in der Nacht bei plus fünf Grad meist frostfrei. Im Nordosten hingegen wird es stellenweise bis zu minus acht Grad kalt. Im Übergangsbereich zur milderen Luft kann es laut DWD vereinzelt zu gefrierendem Regen mit Glatteisbildung kommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ungemütliches Karnevals-Ende am Dienstag
Wetter

Ungemütliches Karnevals-Ende am Dienstag

Der Wetter-Gott muss ein Faschingsmuffel sein: Während die letzten Narren durch die Straßen ziehen, kommt es am Dienstag nass von oben. Schnee und Eis machen die Straßen glatt.

16.02.2026

Hier müssen sich Narren im Südwesten auf Schnee einstellen
Wetter zur Fastnacht

Hier müssen sich Narren im Südwesten auf Schnee einstellen

Glätte am Morgen, Sonne am Mittag und neue Schneeschauer in der Nacht: Wer sich in Baden-Württemberg ins Fastnachtsgetümmel stürzt, sollte das Wetter im Blick behalten.

14.02.2026

Unwetterwarnung wegen Dauerregen - Samstag wieder Neuschnee
Prognose

Unwetterwarnung wegen Dauerregen - Samstag wieder Neuschnee

Erst drohen überflutete Keller und stürmische Böen, dann fällt plötzlich wieder Schnee: Im Südwesten gibt es in den nächsten Tagen eine wahre Wetter-Achterbahn. Ganz ungefährlich ist das nicht.

11.02.2026

Grau, nass, frostig – Wetter im Südwesten bleibt ungemütlich
DWD-Prognose

Grau, nass, frostig – Wetter im Südwesten bleibt ungemütlich

Typisches Novemberwetter zur Wochenmitte: Der DWD rechnet mit viel Regen und wenig Sonne im Südwesten. Die Schneefallgrenze dürfte sinken.

26.11.2025

Winterliches Wetter kann Straßen rutschig machen
Neuschnee

Winterliches Wetter kann Straßen rutschig machen

In Hessen drohen auf einigen Strecken weiter rutschige Straßen wegen Schnee und Reifglätte. In den Wäldern der Mittelgebirge sorgt die weiße Pracht für etwas Winterzauber.

19.11.2025