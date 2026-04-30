Spielzeug-Hit

Schöpfer der Actionfigur He-Man mit 91 Jahren gestorben

Wer in den 80er Jahren aufwuchs, kam an der Action-Figuren He-Man kaum vorbei. Nun ist der amerikanische Schöpfer und Produktdesigner des erfolgreichen Muskelpakets mit 91 Jahren gestorben.

Die Figur He-Man wurde in den 1980er Jahren geschaffen. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Figur He-Man wurde in den 1980er Jahren geschaffen. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Spielzeug-Designer Roger Sweet, der in den 1980er Jahren unter anderem die Actionfigur He-Man schuf, ist tot. Ihr an Demenz erkrankter Mann sei am Dienstag friedlich gestorben, teilte seine Ehefrau Marlene Sweet der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 91 Jahre alt. 

Knapp zwei Jahrzehnte arbeitete Sweet in der Designabteilung des US-Spielzeugherstellers Mattel. Als Mitte der 1970er Jahre die Konkurrenz mit Star-Wars-Actionfiguren großen Erfolg hatte, suchte Sweet nach einer neuen Hit-Figur. Zusammen mit dem Designer Mark Taylor entstand die Figurenserie
Masters of the Universe um das blonde Muskelpaket He-Man. Auf die Spielzeugfiguren, die 1982 den Markt eroberten, folgten Cartoon-Serien, Videospiele und Filme. 

Bald kämpft der muskulöse Superheld wieder auf der großen Leinwand. Der Spielfilm «Masters Of The Universe» soll Anfang Juni in die Kinos kommen. Darin spielt der Brite Nicholas Galitzine den Prinzen Adam, der eines Tages das Zauberschwert findet, mit dessen Hilfe er Superkräfte erlangt und zum mächtigsten Mann des Universums wird - zu He-Man.

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