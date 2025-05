Instagram-Trend: Promifaktor mit Prompt

Weinheim/Bergstraße. Das Internet treibt manchmal recht seltsame Blüten. Zuweilen sind sie aber ganz lustig – so wie der Trend, der seit einigen Wochen im sozialen Netzwerk Instagram die Runde macht. Beim Actionfiguren-Trend gestalten Nutzer eine Actionfigur von sich selbst und veröffentlichen das Ergebnis auf ihrem Profil. Alle Bilder erinnern ein wenig an Spielzeugpuppen, wie sie in Spielwarengeschäften im Regal stehen könnten. Die Figuren befinden sich – rein virtuell – in einer Plastikverpackung samt einiger weiterer Gegenstände, die für den jeweiligen Menschen charakteristisch sind.