So reagieren Weinheimer Politiker auf das Europawahl-Ergebnis

Punkt 18 Uhr – die Wahllokale in Weinheim und andernorts schließen. Prompt werden die ersten Prognosen für die Europawahl veröffentlicht, bald schon folgen die ersten Hochrechnungen. Diese sehen folgendermaßen aus: Die Union ist in Deutschland demnach mit 30 Prozent stärkste Kraft (2019: 28,9 Prozent). Den größten Stimmenverlust erlitten die Grünen, die nur noch auf 12 Prozent kommen – 8,5 Prozent weniger als vergangene Wahl. Auch die anderen Ampelparteien verlieren Wähler: Die SPD kommt mit 14 Prozent auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis (minus 1,8 Prozent). Die FDP schafft es noch auf 4,9 Prozent (2019: 5,4 Prozent). Den größten Stimmenzuwachs verzeichnet das Bündnis Sahra Wagenknecht, das aus dem Stand auf 5,7 Prozent kommt. Gleich danach holt die AfD mit 16,2 Prozent (2019: 11 Prozent) am stärksten auf und landet auf dem zweiten Platz.