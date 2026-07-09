Stundenlange Löscharbeiten

Schrottberg in Salzgitter brennt seit Stunden

Seit dem Abend hält ein brennender Schrotthaufen auf dem Gelände der Salzgitter AG die Feuerwehr in Atem. Die Löscharbeiten sind aufwendig - und dürften noch bis in den Mittag dauern.

Vom brennenden Schrottberg auf dem Gelände des Stahlproduzenten steigt dichter Rauch auf. Foto: Matthias Bein/dpa
Vom brennenden Schrottberg auf dem Gelände des Stahlproduzenten steigt dichter Rauch auf.

Salzgitter (dpa) - Der Brand eines Schrottbergs auf dem Gelände der Salzgitter AG hat einen stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Rund 100 Einsatzkräfte bekämpften seit Mittwochabend die Flammen, die eine dichte, dunkle Rauchwolke verursachten. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Gegen 9.00 Uhr sei das Feuer größtenteils gelöscht gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwar komme es weiterhin zu einer leichten Rauchentwicklung, diese sei inzwischen jedoch überwiegend mit Wasserdampf vermischt.

Ein Bagger nahm den großen Schrotthaufen in der Nacht Stück für Stück auseinander, damit die Einsatzkräfte den Brand bekämpfen konnten, wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte. 

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Am frühen Morgen war der aufsteigende Rauch bereits deutlich lichter und heller als noch einige Stunden zuvor gewesen, wie es weiter hieß. Die Feuerwehr ging davon aus, die Einsatzstärke gegen Mittag deutlich reduzieren zu können. Anwohner sollten aber zunächst weiterhin ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet lassen.

Der etwa 40 mal 40 Meter große und rund 15 Meter hohe Schrotthaufen auf dem Gelände des Stahlproduzenten war gegen 19.00 Uhr am Mittwoch in Flammen aufgegangen. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.

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