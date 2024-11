Weschnitztalbahn: Brennender Müll legt Zugverkehr lahm

Ein Brand an der Strecke der Weschnitztalbahn sorgte am Donnerstag für eine zweistündige Sperrung der Linie. Wie die Weinheimer Feuerwehr mitteilt, hatte ein Lokführer das Feuer am Mittag im Bereich des Weinheimer Bennweg und der Scheffelstraße bemerkt und die Brandschützer alarmiert. Aus Sicherheitsgründen und für die Löscharbeiten musste die Bahnstrecke zwischen Weinheim und Fürth für den Zugverkehr komplett gesperrt. Vonseiten der Deutschen Bahn war der Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort, um den Einsatz der Feuerwehr zu unterstützen.