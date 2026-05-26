Unfälle

Belgien: Zug prallt in Schulbus - vier Menschen tot

Am Morgen kommt es in Belgien zu einem schweren Unfall. Behörden zufolge stößt ein Schulbus an einem Bahnübergang mit einem Zug zusammen - es gibt Tote. Vieles ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge gegen 08.15 Uhr. Foto: Dirk Waem/Belga/dpa
Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge gegen 08.15 Uhr.

Buggenhout (dpa) - Bei einem Zusammenprall zwischen einem Schulbus und einem Zug sind in Belgien vier Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Vorfall im flämischen Ort Buggenhout zwischen Brüssel und Antwerpen starben der 49 Jahre alte Busfahrer, zwei Jugendliche im Alter von 12 und 15 Jahren und eine 27-jährige Begleitperson, wie es in einer Pressekonferenz des Krisenteams und der Gemeinde hieß. Fünf weitere Kinder wurden zunächst schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand sei derzeit stabil.

Den Angaben zufolge war die Schranke am Bahnübergang geschlossen und das rote Signal leuchtete. Wie genau es zu dem Unfall kam, müsse noch genauer untersucht werden. Wie der belgischer Sender VRT berichtet, war der Zug noch einen Kilometer vom Bahnhof in Buggenhout entfernt. «Der Zug war also bereits am Abbremsen. Der Zugführer betätigte noch die Notbremse, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.»

Regierungschef zeigt sich betroffen

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bürgermeister Geert Hermans sagte auf der Pressekonferenz: «Wir vom Krisenteam und aus der örtlichen Gemeinde sind schockiert und zutiefst getroffen von dem, was geschehen ist.»

Den Angaben nach war der Bus gegen viertel nach acht am Morgen auf dem Weg zur Schule mit sonderpädagogischer Ausrichtung. Hier würden Kinder und Jugendliche mit Verhaltens- und emotionalen Störungen sowie mit Autismus-Spektrum-Störungen unterrichtet.

Auch der belgische Premierminister Bart De Wever äußerte sich: «Ich bin zutiefst erschüttert über den schrecklichen Unfall in Buggenhout. Meine Gedanken sind bei den betroffenen Familien», schrieb er auf X. 

Auch Belgiens Innenminister Bernard Quintin drückte sein Mitgefühl aus. «Meine Gedanken gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Ich wünsche den Verletzten viel Kraft», schrieb er auf der Plattform X. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb: «Heute trauert Europa mit Belgien.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfälle

Schulbus in Belgien von Zug erfasst - vier Tote

vor 1 Stunde

Berichte: Schulbus in Belgien von Zug erfasst - vier Tote
Unfälle

Berichte: Schulbus in Belgien von Zug erfasst - vier Tote

Am Morgen kommt es in Belgien zu einem schweren Unfall. Medienberichten zufolge stößt ein Schulbus an einem Bahnübergang mit einem Zug zusammen - es soll Tote geben. Vieles ist noch unklar.

vor 2 Stunden

Belgien: Kind bei Polizeieinsatz schwer verletzt
Autounfall in Antwerpen

Belgien: Kind bei Polizeieinsatz schwer verletzt

Mitten im Einsatz: In Antwerpen erfasst ein Polizeiwagen ein sechsjähriges Kind auf dem Zebrastreifen. Es ist der dritte Unfall dieser Art in Belgien in einem Jahr.

11.05.2026

Zug erfasst Bus: Zehn Tote und Dutzende Verletzte in Mexiko
Unfälle

Zug erfasst Bus: Zehn Tote und Dutzende Verletzte in Mexiko

Zunächst wartet der Reisebus im Stau am Bahnübergang, dann fährt er weiter - trotz des herannahenden Zuges. Ein Video zeigt die dramatische Kollision.

09.09.2025

Neunjähriger stirbt bei Unfall mit Polizeiauto in Antwerpen
Unfall

Neunjähriger stirbt bei Unfall mit Polizeiauto in Antwerpen

Schon wieder kommt ein Kind in Belgien bei einem Zusammenstoß mit der Polizei ums Leben. Die Beamten sollen mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen sein.

18.06.2025