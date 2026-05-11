Autounfall in Antwerpen

Belgien: Kind bei Polizeieinsatz schwer verletzt

Mitten im Einsatz: In Antwerpen erfasst ein Polizeiwagen ein sechsjähriges Kind auf dem Zebrastreifen. Es ist der dritte Unfall dieser Art in Belgien in einem Jahr.

In Antwerpen wurde ein sechsjähriger Junge beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Polizeiwagen erfasst. (Archivbild) Foto: Anna Ross/dpa
In Antwerpen wurde ein sechsjähriger Junge beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Polizeiwagen erfasst. (Archivbild)

Brüssel (dpa) - Ein sechs Jahre alter Junge ist im belgischen Antwerpen von einem Polizeiwagen im Einsatz angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war mit seiner Schulklasse unterwegs und gerade dabei, einen Zebrastreifen zu überqueren, als es von dem Auto erfasst wurde, wie die Staatsanwaltschaft in Antwerpen mitteilte. Die Polizisten wollten demnach einen mutmaßlich betrunkenen Autofahrer abfangen. Medienberichten zufolge fuhren sie mit Sirenen und Blaulicht.

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Das Kind wurde der Staatsanwaltschaft zufolge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und schwebte zunächst in Lebensgefahr. Mittlerweile sei sein Zustand wieder stabil. 

Schon im vergangenen Jahr kam es in Belgien zu zwei Vorfällen zwischen Polizeiwagen und Kindern. Bei einem ähnlichen Unfall in der Hafenstadt Antwerpen an einem Zebrastreifen war im Juni ein neunjähriger Junge gestorben. Kurz zuvor war in Brüssel ein 2013 geborener Junge von einem Polizeiauto nach einer Verfolgungsjagd auf einem E-Scooter tödlich verletzt worden.

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