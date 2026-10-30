Unfall

Schulbus mit 20 Kindern fährt in Hauswand

Ein Schulbus ist am Morgen in Schleswig-Holstein verunglückt. Der Bus fährt über einen Kreisverkehr und prallt anschließend gegen eine Hauswand. Noch ist vieles unklar.

Vieles bei dem Unfall ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Vieles bei dem Unfall ist noch unklar. (Symbolbild)

Bad Oldesloe (dpa) - Ein Schulbus mit rund 20 Kindern an Bord ist am Morgen in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein verunglückt und gegen eine Hauswand gefahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind dabei mehrere Fahrgäste sowie die Busfahrerin verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Angaben zu einer genauen Anzahl an Verletzten seien zunächst nicht möglich.

Der Unfall passierte gegen 7.20 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Busfahrerin über einen Kreisverkehr. Anschließend prallte der Bus gegen eine Hauswand. Die Fahrerin soll ersten Informationen zufolge in dem Bus eingeklemmt sein.

Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Der Unfallbereich wurde weiträumig abgesperrt. Die weiteren Umstände waren zunächst unklar.

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