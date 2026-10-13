Verkehrsunfall

Schulbus verunglückt

Ein Bus voller Kinder kommt im Kreis Göppingen von der Fahrbahn ab, rutscht eine Böschung hinunter und stößt gegen einen Zaun. Aber es hätte wohl viel schlimmer kommen können.

Glimpflich ausgegangen ist der Unfall eines Schulbusses in Böhmenkirch für 40 Kinder. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Glimpflich ausgegangen ist der Unfall eines Schulbusses in Böhmenkirch für 40 Kinder. (Symbolbild)

Böhmenkirch (dpa) - Der Unfall eines Schulbusses in der Nähe von Göppingen ist für seine kleinen wie großen Fahrgäste wohl glimpflich ausgegangen. Die 45 Insassen blieben Polizeiangaben zufolge unverletzt, 40 von ihnen waren Schulkinder. Der Schulbus war am Montagnachmittag bei Böhmenkirch, knapp 60 Kilometer von Stuttgart entfernt, nach der Ortsausfahrt von der Straße abgekommen, eine circa einen Meter hohe Böschung hinabgefahren und gegen einen Zaun geprallt. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Die Polizei schloss eine medizinische Ursache bei dem 54 Jahre alten Fahrer nicht aus. Er kam in eine Klinik. Von Verletzungen des Fahrers durch den Unfall war zunächst nichts bekannt.

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