Schwanenvater rettet erschöpftes Robbenjunges

Die sammelten das Jungtier ein und brachten es zunächst ins Schwanenquartier. «Die Robbe ist vom Gesamtzustand her sehr kräftig. Sie wird noch ein paar Tage Beobachtung brauchen», sagte Nieß. Sie habe am Auge eine kleinere Verletzung.

Ein kleiner Seehund wurde offenbar von der Mutter getrennt und muss nun allein zurecht kommen. Gefunden wurde er am Stadtstrand in Hamburg. Wohin mit ihm?

Vom Schwanenquartier aus wurde das Tier am Vormittag nach einer ersten Untersuchung zur Seehundstation nach Friedrichskoog gebracht. Dort soll das elternlose Robbenjunge nun medizinisch untersucht, aufgepäppelt und bei Erfolg wieder in die Freiheit entlassen werden.

Erst am Wochenende waren aus der Seehundstation in Schleswig-Holstein die ersten jungen Kegelrobben der aktuellen Geburtensaison in die Nordsee ausgewildert worden. Die Wurf- und Paarungszeit der Kegelrobben beginnt Anfang November und läuft im Januar aus. Hauptgeburtenzeit in Schleswig-Holstein ist im Dezember.