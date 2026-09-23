September-Sonne: Temperaturkurve zeigt deutlich nach oben

Offenbach (dpa) - Der September verabschiedet sich vielerorts sonnig und sehr mild: Am Samstag sind sogar bis 27 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt. Die höchsten Temperaturen werden dann am Oberrhein erreicht. Am Sonntag kann es dort in der Spitze sogar noch ein wenig wärmer werden. Im übrigen Deutschland wird es am Wochenende zwischen 16 und 25 Grad warm.

Zunächst noch Bodenfrostgefahr im Südosten

Nach einem Kaltstart mit Bodenfrostgefahr im Südosten sind auch heute recht milde Höchsttemperaturen möglich: Dabei ist es tagsüber im Nordwesten stark bewölkt bis bedeckt. Im Nordseeumfeld kann es regnen, einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Sonst wird es nach Auflösung von Nebel und Hochnebel heiter bis sonnig und trocken. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 21 Grad, entlang des Rheins 21 bis 24 Grad.

Am Donnerstag wird es vom Südwesten bis zum Niederrhein heiter bis sonnig und meist trocken. Sonst ist es wechselnd bewölkt, nach Nordosten auch ganztags bedeckt mit schauerartig verstärktem Regen. Bei Sonnenschein erreicht der Südwesten 20 bis 24 Grad, sonst sind es 16 bis 20 Grad.

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