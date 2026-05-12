Luftverkehr

Sex im Flugzeug: Paar in Argentinien nach Landung gefasst

Verdächtige Bewegungen, Alarm aus der ersten Reihe und dann die Polizei: Wie das Abenteuer für ein Paar auf einem Flug zwischen Panama und Argentinien endete.

Das Paar soll sich auf dem Flug zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Das Paar soll sich auf dem Flug zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. (Symbolbild)

Rosario (dpa) - Wegen «obszönem Exhibitionismus» sind in Argentinien ein 55 Jahre alter Mann und eine 60-jährige Frau festgenommen worden, die in der Business-Class eines Flugzeugs angeblich beim Sex erwischt wurden. Medienberichten zufolge nahm die Flughafenpolizei das Paar direkt nach der Landung in der Stadt Rosario auf Hinweis des Piloten fest.

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Die beiden sollen sich erst während des fast siebenstündigen Flugs zwischen Panama und Argentinien kennengelernt haben. Einer Großmutter, die mit ihrer minderjährigen Enkelin in der Nähe saß, fielen laut der Zeitung «La Nación» verdächtige Bewegungen auf den Plätzen 1E und 1F auf. Alarmierte Flugbegleiter entdeckten das Paar demnach mit heruntergelassener Kleidung. 

Nach den ersten Formalitäten kamen beide laut den Berichten wieder auf freien Fuß, während die Generalstaatsanwaltschaft in Rosario weiter ermittelt. Ähnliche Fälle werden laut dem Fernsehsender TN häufig mit einer Geldstrafe oder einer Spende an eine gemeinnützige Organisation beigelegt. Am Flughafen von Rosario soll die Familie des verheirateten Mannes bereits auf ihn gewartet haben.

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