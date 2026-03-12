Kinderschutz

Söder skeptisch bei Social-Media-Verbot - «nicht nur Blabla»

Seit Wochen wird ein Social-Media-Verbot auch in Deutschland diskutiert. Die CDU will Nägel mit Köpfen machen. Der Chef der Schwesterpartei bleibt kritisch.

Söder zeigt sich beim Thema Social-Media-Verbot weiterhin äußerst skeptisch. (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Söder zeigt sich beim Thema Social-Media-Verbot weiterhin äußerst skeptisch. (Archivbild)

Berlin (dpa) - CSU-Chef Markus Söder steht einem möglichen Social-Media-Verbot für Jugendliche weiterhin äußerst kritisch gegenüber. Er sei offen, über mögliche Maßnahmen für den Jugendschutz zu diskutieren, sagte Söder im Sender ntv. Zugleich betonte er: «Ich höre und lese in Australien, dass dieses große Social-Media-Verbot zu was führt? Zu gar nichts, weil alles umgangen werden kann.» Bereits jetzt gebe es Altersbegrenzungen auf Social Media. «Warum klappt es nicht? Weil die Eltern nicht dafür sorgen.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zugleich setzte Bayerns Ministerpräsident zu einem Vergleich an: «Und eins muss man auch sehen: Alle wollen, dass man jünger wählt, dass man die Strafmündigkeit heruntersetzt», sagte er und fügte hinzu: aber «Social Media hoch». Er fügte an: «Ich bin da zurückhaltend.»

Söder pocht auf konkrete technische Lösung

Die Debatte über Verbote und Beschränkungen läuft auch in Deutschland immer stärker, seit Australien im Dezember als erstes Land ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt hat. Söder hatte sich bereits im vergangenen Jahr ablehnend gezeigt und argumentiert: Ein Verbot mache Tiktok, Instagram und Co. eher noch interessanter für Jugendliche und Kinder.

Die Schwesterpartei CDU hatte auf ihrem Parteitag im Februar beschlossen, ein Mindestalter von 14 für soziale Medien wie Tiktok und Instagram zum Schutz von Kindern und Jugendlichen einführen zu wollen.

Der Parteitagsbeschluss enthalte keinen Vorschlag, wie man das technisch umsetze, sagte Söder nun. «Ich würde mir gerne anschauen, ob es da einen konkreten technischen Vorschlag gibt, nicht nur so ein Blabla: "wir müssen, wir sollen".»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auch hessische Grüne wollen Social-Media-Verbot für Kinder
Kinderschutz

Auch hessische Grüne wollen Social-Media-Verbot für Kinder

Schlafprobleme, Ängste, Sucht? Die Grünen-Fraktion dringt auf ein Mindestalter für die Nutzung etwa von Tiktok und Instagram. Welche weiteren Forderungen listet ihr 13-Punkte-Plan auf?

25.02.2026

Grüne stützen CDU bei Social-Media-Verbot für Kinder
Kinderschutz

Grüne stützen CDU bei Social-Media-Verbot für Kinder

CDU, SPD und Grüne sprechen sich dafür aus. Die CSU lehnt ein Mindestalter für die Nutzung von Tiktok, Instagram und anderen sozialen Netzwerken ab. Wer setzt sich durch?

23.02.2026

Kinderschutz: Spanien nimmt Social-Media-Riesen ins Visier
Soziale Medien

Kinderschutz: Spanien nimmt Social-Media-Riesen ins Visier

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez setzt seinen Kampf gegen die Tech-Giganten fort. Die Kinder seien in Gefahr. Jetzt soll die Staatsanwaltschaft gegen Tiktok und Co. eingeschaltet werden.

17.02.2026

Tschechien plant Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige
Kinderschutz

Tschechien plant Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige

Australien hat es bereits vorgemacht, Frankreich plant es: Auch in Tschechien gibt es nun Überlegungen, Kinder von den sozialen Netzwerken fernzuhalten. Wie konkret sind die Pläne?

08.02.2026

Mehrheit für Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige
Umfrage

Mehrheit für Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

Seit dieser Woche gilt in Australien das weltweit erste Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Auch in Deutschland befürworten viele Menschen so eine Einschränkung.

14.12.2025