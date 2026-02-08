Tschechien plant Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige

Prag (dpa) - Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat sich erstmals für ein Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige ausgesprochen. «Ich bin dafür», sagte der Milliardär in einem Video bei Facebook. Experten hätten ihm gesagt, dass soziale Medien für Kinder «schrecklich schädlich» seien. «Wir müssen unsere Kinder schützen», forderte der 71-Jährige. Auch andere Länder würden derzeit über ein Verbot nachdenken.

Minister: Kinder sollen lieber Sport treiben

Nach Angaben von Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek strebt das Kabinett eine Entscheidung spätestens bis Jahresende an. Sportminister Boris Stastny schrieb auf der Plattform X, Kinder sollten lieber Sport treiben und auf den Spielplatz gehen, als vor dem Handy oder Computer zu sitzen. Seit Dezember regiert in Tschechien eine Koalition aus der rechtspopulistischen ANO von Babis und zwei Parteien am rechten Rand. Kritiker warnten vor Einschränkungen der Grundrechte und einer Gefährdung der Privatsphäre.

Vorreiter Australien